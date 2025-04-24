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久禾光5月下旬上櫃

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
久禾光總經理鄭錫勳。記者劉芳妙／攝影
久禾光總經理鄭錫勳。記者劉芳妙／攝影

筆電鏡頭廠久禾光電（6498）總經理鄭錫勳昨（24）日表示，受惠筆電市場穩健成長，加上拓展筆電新客戶預計最快今年底量產，看好全年營運有望雙位數增長，法人預估，久禾光2025年營收有望連兩年改寫新猷。

久禾光預計5月下旬掛牌上櫃，昨天興櫃參考價為96.5元，下跌0.05元。久禾光以筆電鏡頭為主，營收占比達95%、主要客戶包括聯想、HP、華碩、宏碁等。鄭錫勳表示，在既有客戶滲透率提升，加上新客戶拓展，內部目標筆電市場市占率三成，三年內要力拚市占過半。

久禾光近年積極開拓醫療3D鏡頭、內視鏡、工業機器視覺等應用，開拓新利基，預期五年內非筆電營收占比有望拉高至三成。久禾光今年首季營收2.56億元，年增33%，為同期新高，外界預期，上季獲利有望走揚，改寫歷年最旺的淡季。

鄭錫勳表示，首季營收衝高，主要受惠過去兩年新專案開花結果，且筆電鏡頭占整體筆電的原物料成本比重不高，關稅影響不大，依訂單掌握度，看好全年營運有望逐季向上。目前營收結構中，陸系品牌客戶營收比重四成、美系三成、台系兩成。

久禾光致力於管控成本及製程改善，提高毛利率，並投入研發微型化高階產品。2024年營收突破10億元達10.31億元，年增16.99%，稅後純益2.28億元，年減10%，每股純益5.57元。

營收 筆電 鏡頭

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