快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞儀第1季 EPS 2.33元 五季低點

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

瑞儀（6176）董事長王昱超昨（24）表示，關稅影響總體經濟，2025年沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，最好的準備。他指出，大客戶今年新機種減少、加上關稅影響總體經濟，預估全年營收較去年下滑7%至9%。

瑞儀昨天舉行法說會，公告今年第1季營運成果，單季合併營收120.29億元，季減18.1%，年增11.1%。毛利率19.84%，分別季減0.45個百分點，以及年增0.32個百分點。稅後純益10.85億元，季減40.7%，年減44.2%，每股純益2.33元，獲利表現是近五季低點。

王昱超表示，關稅戰全球無一幸免，是總體系統性的問題，導致購買力下降、投資緊縮，對終端客戶與供應鏈，以及總體經濟都造成很大影響。

在此不確定因素下，2025年實在沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，和最好的準備。

瑞儀布局超穎光學則有好消息，今年1月9日與丹麥NIL完成交割作業，1月16日就收到訂單，2月量產出貨，較原先預期提前三季。產品主要於工業用機器人3D感測等應用；另有來自消費性電子產品、機器人、車用與生醫等客戶與瑞儀積極接洽中。

新產品方面，前光板產品被電子書閱讀器、電子紙領導品牌採用，2024年出貨量成長429％。隨著技術革新，全彩、低眩光、防止視覺疲勞的電子閱讀材料將備受市場青睞，瑞儀與芬蘭子公司Nanocomp協力開發高性能、超薄的前光板。

瑞儀今年加大海內外擴產布局，越南廠預期第3季完成驗收、第4季投產。馬來西亞廠興建超穎光量產線，也將於第3季投產。

高雄前鎮科技產業園區七廠規劃2027年量產；竹南科學園區新建廠房估計2028年量產。今年資本支出金額約是去年的四至五倍，未來二至三年共將投入約133億元。

瑞儀 關稅

延伸閱讀

第1季北北桃房價跌了 國泰房地產指數：房市無法避免被關稅衝擊

影／政院4100億特別預算僅930億因應美關稅 黃國昌：別愚弄台灣人

影／2500億與因應美關稅無關 國民黨：政院4100億大餅怎畫出來

新聞中的公民與社會／川普震撼！ 對等關稅對台將帶來何影響？

相關新聞

美律第1季每股獲利1.42元

美律昨（24）日公布今年首季稅後純益3.53億元，季減46.5%、年減3.3%，每股純益1.42元。

宏達電攻美XR 跨步

宏達電（2498）XR布局報捷，昨（24）日宣布攜手美國電信巨擘AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司 Mynd Imme...

和碩印尼智造基地 啟用

和碩（4938）衝刺5G智慧工廠商機，昨（24）日宣布，旗下位於印尼巴淡島的最新智慧製造基地啟用，該廠區由和碩與印尼最大...

聯強擴張雅加達運籌中心

聯強（2347）日前啟用印尼雅加達運籌中心第二期，將助攻當地產品代理、通路覆蓋度，並降低營運成本，看好未來幾年印尼市場營...

訊連揪華碩 深化 AI 布局

訊連科技（5203）昨（24）日宣布與華碩深化合作，推出聯合銷售方案。訊連共同總經理林昭宏表示，推出聯合銷售方案旨在提供...

耀登營收可望逐季回升

射頻元件暨天線廠耀登（3138）昨（24）日召開法說會，公司預期，隨著工控客戶庫存調整告一段落與筆電客戶新產品導入，首季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。