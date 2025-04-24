瑞儀第1季 EPS 2.33元 五季低點

瑞儀（6176）董事長王昱超昨（24）表示，關稅影響總體經濟，2025年沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，最好的準備。他指出，大客戶今年新機種減少、加上關稅影響總體經濟，預估全年營收較去年下滑7%至9%。

瑞儀昨天舉行法說會，公告今年第1季營運成果，單季合併營收120.29億元，季減18.1%，年增11.1%。毛利率19.84%，分別季減0.45個百分點，以及年增0.32個百分點。稅後純益10.85億元，季減40.7%，年減44.2%，每股純益2.33元，獲利表現是近五季低點。

王昱超表示，關稅戰全球無一幸免，是總體系統性的問題，導致購買力下降、投資緊縮，對終端客戶與供應鏈，以及總體經濟都造成很大影響。

在此不確定因素下，2025年實在沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，和最好的準備。

瑞儀布局超穎光學則有好消息，今年1月9日與丹麥NIL完成交割作業，1月16日就收到訂單，2月量產出貨，較原先預期提前三季。產品主要於工業用機器人3D感測等應用；另有來自消費性電子產品、機器人、車用與生醫等客戶與瑞儀積極接洽中。

新產品方面，前光板產品被電子書閱讀器、電子紙領導品牌採用，2024年出貨量成長429％。隨著技術革新，全彩、低眩光、防止視覺疲勞的電子閱讀材料將備受市場青睞，瑞儀與芬蘭子公司Nanocomp協力開發高性能、超薄的前光板。

瑞儀今年加大海內外擴產布局，越南廠預期第3季完成驗收、第4季投產。馬來西亞廠興建超穎光量產線，也將於第3季投產。

高雄前鎮科技產業園區七廠規劃2027年量產；竹南科學園區新建廠房估計2028年量產。今年資本支出金額約是去年的四至五倍，未來二至三年共將投入約133億元。