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築間公開申購 中籤率1.1%

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

築間（7723）配合上櫃前辦理公開申購作業，昨（24）日已順利完成抽籤事宜，此次參與築間初次上櫃案公開申購合格件數82,385件，中籤率為1.1%，申購程度相當熱烈，每股承銷價為45元，預計將於4月30日掛牌上櫃。

築間旗下共13個餐飲品牌，概括鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式料理及吃到飽等餐飲類別，市場版圖泛及台灣、香港、日本，全球總店數將近200家。多元的餐飲內容不僅為公司帶來穩定的業績收入，築間亦通過持續優化服務的質與量，累積消費者的好感與品牌忠誠度，並強化集團目前約236萬會員人數的經營管理，維持八成的高顧客回流率，穩定公司業績表現。

築間表示，有別於前幾年衝刺品牌擴張與店面拓展的速度，今年將重心聚焦於火鍋及燒肉等餐飲類別的發展；目前集團旗下燒肉品牌七個，鍋物品牌四個。

築間為提高鍋物、燒肉兩種餐飲類別在平價、中價位、高價格區間市場布局完整度，4月初推出主打中平價石頭火鍋的新品牌「芡芳」，目前有六間門市開始營業，並維持上半年開出10家分店目標穩定開展新店面。

隨著新店面陸續開出，築間集團下半年業績表現有望優於上半年，未來仍將維持多角化的經營策略。

火鍋 餐飲

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