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老四川超額配息3元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

老四川（2741）昨（24）日公告去年財報，全年稅後純益5,027.2萬元，年減40.4%，每股純益（EPS）2.23元。

老四川董事會同時公告每股擬配發現金股利3元，屬超額配息，配發率135%，以老四川昨收盤價39元估算，股息殖利率7.7%。

老四川去年營收與前一年度相當，獲利衰退主要因去年改裝二家大店，南屏店、中山店，加上員工薪資調漲，使人事成本增加，墊高營業費用，影響去年獲利。老四川目前旗下共三個品牌，老四川、癮揪鍋物、紅亭迴轉麻辣鍋，家數分別為13家、兩家、一家，合計16家店，其中，老四川客單價600元，其餘兩個品牌客單價都在400~500元。

老四川總經理吳明翰表示，公司今年將持續優化、改裝各家門市，主要的大店都已在去年改裝完畢，今年針對中型店、小型店做調整，預計年底全門市都可望有嶄新面貌。同時，公司也力求拓展海外市場，已簽訂品牌授權，代理商將在6、7月於菲律賓開出老四川海外第一家店，且屬於大坪數店，客單價估與台灣相當。除了菲律賓，目前東南亞多個國家也在洽談中，但將視首店表現，再評估未來布局。

東南亞 菲律賓

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