期貨商論壇／原油期 短線震盪

美國政府22日宣布對伊朗液化石油氣和原油航運公司實施新制裁，加上美國總統川普表示無意撤換聯準會主席鮑爾，市場對聯準會獨立性遭干預的擔憂降溫。期貨分析師表示，油價短線仍以區間震盪為主，後市留意OPEC+相關協議。

國泰證期顧問部分析師李修豪表示，雖然美國對伊朗實施制裁、美中貿易戰有望和緩，且美國國內原油供需保持穩定有利油價，但OPEC+預計5月起每日增產41萬桶原油，加上最新消息傳出有OPEC+成員國將建議在6月連續第兩個月加快原油增產步伐，因OPEC+部分成員國未遵守產量配額而關係緊張，顯示OPEC+短期內未見因低油價而放緩產出的意圖。

從技術面觀察，WTI輕原油自跌破60美元整數關卡後反彈，近期重新站上5日與10日均線，短期技術面轉強。不過月線與季線下彎壓制仍在，整體來看，預期短線油價仍以區間震盪為主，持續關注5月OPEC+會議對產量協議。

庫存部分，截至18日當周EIA原油庫存較上周增加24.4萬桶，高於市場預期的減少70萬桶，但增幅有限，另一方面，汽油庫存減少447.6萬桶，連續八周下降，遠超市場預期的減少115萬桶，隨著5月即將到來，預期汽油將有季節性需求，整體顯示美國國內的原油供需尚屬穩定。

（國泰期貨提供）

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