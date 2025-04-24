創控5月上市 2025年營收拚新高

半導體先進製程AMC（氣體分子汙染物）奈米監控設備廠創控科技（6909）昨（24）日舉辦上市前業績發表會，預計5月下旬掛牌上市。創控科技董事長王禮鵬表示，預期今年營運可望維持成長趨勢，除既有廠務應用，環境監測新應用成長潛力大，期許今年營運增幅持續優於半導體產業水準，營收力拚續創歷史新高。

創控昨日舉辦上市前業績發表會，王禮鵬率隊出席，不少貴賓現身力挺，包含前漢微科董事長暨現任漢民集團副董事長許金榮、前鴻海集團副總裁呂芳銘夫婦皆現身，以及台杉水牛投資代表。

王禮鵬說，創控為台灣自主開發創新自有品牌，專注AMC／VOCs監控設備，產品廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，半導體先進製程的環境監測氣體監測需求持續增加，有助業績每年穩定成長。

創控指出，隨客戶基數增加，機台設備出貨及後續穩定成長之維護保養，今年第1季營收1.3億元，年增136%，歷年同期新高，帶動稅後淨利至1,548萬元，較去年同期轉盈，單季每股EPS 0.26元，是公司創立以來首度於淡季繳出獲利佳績。

創控表示，公司始終專注在新應用，半導體市場相當大，創控成功於廠務、設備環境AMC監控奠定基礎後，下一步將開創半導體製程微環境晶圓載具、晶圓傳送、製程生產等環節AMC監控需求，創造更大市場。

半導體製程節點持續微縮，對微環境潔淨度要求提升，AMC監控成為先進製程剛性需求，創控的AMC監控解決方案，滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求，多數國際半導體領導商皆為公司客戶。

創控統計，目前半導體製程控管約占八成、環境空氣監測約二成，客戶群涵蓋晶圓代工、光電面板、記憶體、封測廠及化學濾網廠等。銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地，其中台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過七成。