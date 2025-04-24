領先站上月線股 強勢

台股受到關稅議題干擾，近日呈現低量震盪走勢。專家指出，隨盤面悲觀情緒緩解，個股維持輪動格局，文曄（3036）、東陽等領先站上月線個股，可望吸引短多關注，但建議操作宜靈活因應，並控制持股風險。

川普關稅政策髮夾彎、美中貿易戰出現轉圜等利多加持，美股四大指數全數上漲，科技板塊相對強勢，但台股昨（24）日在外資反手調節及台積電等權值股熄火下，回測短期均線。

台新投顧副總經理黃文清分析，以現階段局勢研判，台股跌破前低機率不高，多頭於23日以長紅K棒攻擊下，技術面略具W底雛形，但量能不足難以突破21,000點以上壓力區，建議優先關注領先大盤收復月線的強勢股，採區間偏多操作。

篩選法人近五日買超逾500張，股價站回月線代表個股，包括長華*、欣銓、亞光、南電、裕隆、聖暉*、聯強、奇鋐、東陽、可成、大成、文曄等，昨日漲幅在1.4%至9.8%不等，主要分布於汽車零件、高股息殖利率等相關族群。

川普傳出計畫豁免針對中國大陸進口產品加徵的汽車零組件關稅，加上特斯拉執行長馬斯克宣布自5月起將重心回歸公司營運，激勵相關個股紛紛回神，亞光昨日漲5.0%收134.5元，裕隆、東陽等同步點火走強。

具有低股價、籌碼集中優勢的封裝材料通路股長華*，昨日獲特定外資狂敲2,309張，帶動股價亮燈漲停收41.7元，技術面以一根長紅K棒克服月線及季線壓力，另一檔近期相對抗跌的封測股欣銓，亦吸引外資回補2,836張，昨日漲5.7%收74元，站回所有均線。