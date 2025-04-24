精誠拓版圖 布局東南亞

國內資服業龍頭精誠資訊（6214）搶攻東南亞市場版圖，在新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，拓展跨境布局。精誠VAD生態長暨資深副總經理林承軒昨（24）日表示，目標三年內東南亞業績翻倍成長，未來營收占比有機會超過10%。

精誠表示，東南亞營運總部將扮演集團拓展亞洲市場樞紐，串聯區域資源與台灣自主產品技術優勢，為台商、陸商、港商以及東南亞當地企業提供資訊服務，除延伸集團VAD生態圈服務能量外，也聚焦AI應用、雲端部署、資安防護與數據整合等自主開發多元解決方案。

精誠董事長林隆奮表示，全球地緣政治與經貿局勢瞬息萬變，最重要的是「以變馭變」，精誠可透過企業的核心能力，包括數據收集分析與軟體開發能力，協助企業有效降低營運管理成本，重新配置物流管理、靈活應對強化韌性，重新找到出路與商機。

林隆奮認為，透過設立東南亞區域總部，更有能力、資源與人才，協助台商深化海外布局，以區域級的視野串連大中華與東南亞地區，因應隨時變化的經濟局勢部署橫跨多國多點的在地服務，以對應目前的挑戰。

林承軒補充，精誠東南亞市場戰略以加值代理業務為基礎，整合自有技術能量與在地夥伴資源，並大力投入自主創新服務，許多美商亞洲總部都位於新加坡，東南亞營運總部開始運作後，可更快速接觸供應鏈上游，並向外輻射至馬來西亞、印尼、泰國等其他東南亞國家。