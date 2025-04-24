耀登營收可望逐季回升

射頻元件暨天線廠耀登（3138）昨（24）日召開法說會，公司預期，隨著工控客戶庫存調整告一段落與筆電客戶新產品導入，首季為2025全年營運低點，本季起營收可望逐季回升，全年業績將優於去年，並評估美國與歐洲投資，以降低地緣政治風險。

針對川普政府關稅議題，耀登表示，該公司目前營運未受直接影響，訂單與供應鏈情形仍穩定。因應全球區域經濟發展趨勢，耀登已開始進行風險評估與情境模擬，持續提高營運韌性。

耀登強調，該公司在中國大陸及東南亞均設有據點，同步啟動設點投資美洲與歐洲評估，以降低地緣風險。

衛星通訊業務方面，耀登除持續與低軌衛星商進行驗證工作，也同時與東南亞高軌衛星客戶展開因應衛星IOT應用需求的地面接收站開發，有機會於下半年開始貢獻營收，後續視客戶需求，可望逐步擴大產品供應。

耀登預期，今年天線主力業務表現可望優於去年，消費型產品已導入多項新案，工業控制相關應用亦呈現小幅成長，帶動整體業務穩步向上。