訊連揪華碩 深化 AI 布局

訊連科技（5203）昨（24）日宣布與華碩深化合作，推出聯合銷售方案。訊連共同總經理林昭宏表示，推出聯合銷售方案旨在提供軟硬技術整合，也是對未來AI應用趨勢共同布局。

林昭宏表示，透過與產業夥伴合作，希望讓AI技術更貼近消費者的日常生活，推動智慧生活的實現，一同加速AI PC生態系的建構與發展。

華碩開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵表示，AI時代來臨，工具間的整合程度將直接影響創作的效率與品質，與英特爾、訊連合作，正是以此為核心。

訊連攜手華碩參與由英特爾舉辦的「新一代Core Ultra處理器技術交流暨AI PC體驗會」，共同展示雙方在AI技術與智慧裝置整合上的最新成果，包括主機板ROG Maximus Z890 Hero，支援Intel Thunderbolt Share技術，僅需一組鍵盤與滑鼠，即可輕鬆操控兩台電腦設備。

訊連指出，對於經常跨設備使用威力導演編輯多媒體影音的創作者而言，除確保其能在裝置間靈活切換，提升執行威力導演的流暢度與效率，也展現軟硬整合帶來的強大優勢與應用潛力。

訊連也持續積極開展AI應用，近期推出「AI 語音翻譯」功能，可將影片中講者的語音即時轉換為任意語言，並同步保留原有的語調與聲音特質。