快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

訊連揪華碩 深化 AI 布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

訊連科技（5203）昨（24）日宣布與華碩深化合作，推出聯合銷售方案。訊連共同總經理林昭宏表示，推出聯合銷售方案旨在提供軟硬技術整合，也是對未來AI應用趨勢共同布局。

林昭宏表示，透過與產業夥伴合作，希望讓AI技術更貼近消費者的日常生活，推動智慧生活的實現，一同加速AI PC生態系的建構與發展。

華碩開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵表示，AI時代來臨，工具間的整合程度將直接影響創作的效率與品質，與英特爾、訊連合作，正是以此為核心。

訊連攜手華碩參與由英特爾舉辦的「新一代Core Ultra處理器技術交流暨AI PC體驗會」，共同展示雙方在AI技術與智慧裝置整合上的最新成果，包括主機板ROG Maximus Z890 Hero，支援Intel Thunderbolt Share技術，僅需一組鍵盤與滑鼠，即可輕鬆操控兩台電腦設備。

訊連指出，對於經常跨設備使用威力導演編輯多媒體影音的創作者而言，除確保其能在裝置間靈活切換，提升執行威力導演的流暢度與效率，也展現軟硬整合帶來的強大優勢與應用潛力。

訊連也持續積極開展AI應用，近期推出「AI 語音翻譯」功能，可將影片中講者的語音即時轉換為任意語言，並同步保留原有的語調與聲音特質。

AI 華碩 訊連

延伸閱讀

台積電法說威能減弱 原因揭曉

直擊Touch Taiwan

台積電宣告最先進的A14製程 2028年開始生產

英特爾大整頓 要裁員20%

相關新聞

美律第1季每股獲利1.42元

美律昨（24）日公布今年首季稅後純益3.53億元，季減46.5%、年減3.3%，每股純益1.42元。

宏達電攻美XR 跨步

宏達電（2498）XR布局報捷，昨（24）日宣布攜手美國電信巨擘AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司 Mynd Imme...

和碩印尼智造基地 啟用

和碩（4938）衝刺5G智慧工廠商機，昨（24）日宣布，旗下位於印尼巴淡島的最新智慧製造基地啟用，該廠區由和碩與印尼最大...

聯強擴張雅加達運籌中心

聯強（2347）日前啟用印尼雅加達運籌中心第二期，將助攻當地產品代理、通路覆蓋度，並降低營運成本，看好未來幾年印尼市場營...

訊連揪華碩 深化 AI 布局

訊連科技（5203）昨（24）日宣布與華碩深化合作，推出聯合銷售方案。訊連共同總經理林昭宏表示，推出聯合銷售方案旨在提供...

耀登營收可望逐季回升

射頻元件暨天線廠耀登（3138）昨（24）日召開法說會，公司預期，隨著工控客戶庫存調整告一段落與筆電客戶新產品導入，首季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。