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聯強擴張雅加達運籌中心
聯強（2347）日前啟用印尼雅加達運籌中心第二期，將助攻當地產品代理、通路覆蓋度，並降低營運成本，看好未來幾年印尼市場營收可望持續創高。
聯強2011年即與當地最大、歷史最久的電腦集團ME（PT Metrodata Electronics Tbk.）合資成立聯強印尼，透過聯強跨國營運經驗及與各大品牌商的長期合作默契，結合當地團隊的營運實力與通路人脈拓展印尼市場。
聯強表示，合資以來營收快速成長，近四年更接連改寫歷史新高。2024年聯強印尼營收突破400億元大關，較合資初期大增近十倍，獲利更提升超過33倍，績效表現亮眼。
目前聯強印尼於全印尼29個主要城市設有營運據點，第一線直接服務超過6,000家經銷通路，通路覆蓋包括系統整合商、電商、連鎖通路與資通訊門市等。
搭配遍布印尼的22座倉儲物流中心，聯強印尼成為唯一在印尼擁有完整在地布局、覆蓋超過330座城市與所有主要島嶼的資通訊產品通路商。
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