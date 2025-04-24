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和碩印尼智造基地 啟用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）衝刺5G智慧工廠商機，昨（24）日宣布，旗下位於印尼巴淡島的最新智慧製造基地啟用，該廠區由和碩與印尼最大數位電信業者Telkomsel策略合作，建置獨立組網（SA）5G專網，並整合AI、先進自動化等技術。

法人看好，隨著新廠啟用，和碩未來將攜手Telkomsel，共同拓展印尼當地5G智慧工廠商機。

和碩與Telkomsel建立策略合作，透過其企業業務單位Telkomsel Enterprise，於廠區內建置獨立組網5G專網，提供高可靠性與資安防護的連線環境。

Telkomsel亦提供多達1,200張SIM卡，整合工廠的物聯網（IoT）設備，實現即時機台監控與生產控管，並升級其公共網路，支援巴淡智慧廠區員工的行動辦公需求。

和碩總經理暨執行長鄭光志表示，與Telkomsel的合作，為打造具適應力、互聯性與高效率的智慧工廠奠定關鍵基礎。透過其穩定的5G網路與強大的數位基礎建設，將大幅加速和碩在生產鏈中的數位轉型，並進一步帶動印尼高科技產業發展。

印尼製造業自2024年底逐步復甦，國內外訂單同步成長，2025年製造業GDP預估將成長5.2%，展現出強勁的市場動能與投資吸引力。根據印尼工業部資料，製造業在2024年對印尼GDP貢獻達18.98%，較2023年顯著成長，展示政府推動下游產業升級與技術創新已見成效。

印尼 和碩

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