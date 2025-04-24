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宏達電攻美XR 跨步

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照

宏達電（2498）XR布局報捷，昨（24）日宣布攜手美國電信巨擘AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司 Mynd Immersive，以及美國最大合約復健服務提供商（即第三方復健機構）Select Rehabilitation，於全美高齡照護機構社區共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫。

宏達電積極轉型發展XR應用，此次在美國XR布局邁大步，市場按讚，昨日股價勁揚1.8元、收38.3元，漲幅近5%。

宏達電表示，美國高齡沉浸式XR治療計畫已於首季邁出關鍵一步，成功擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台MyndXR及VIVE XR Elite導入超過150間高齡照護機構與社區，創美國歷來最大規模的沉浸式XR高齡照護治療應用推行，預計將造福逾45,000名長者。

宏達電董事長王雪紅表示，高齡化是全球共同面對的挑戰，預估至2050年，全球65歲以上人口將超過16億人。看到宏達電的技術能為年長者帶來療癒與喜悅，令人深受感動，此次宏達電與夥伴們在人們的生活中產生實質且正向的影響力，持續實踐宏達電將科技及人文極致融合，釋放人們無限想像力，造福人類願景。

宏達電指出，Mynd Immersive是業界專注於高齡沉浸式健康照護解決方案的領導品牌，透過與宏達電、AT&T及Select Rehabilitation合作，致力推動具臨床驗證的沉浸式治療模式，積極拓展物理治療、職能治療與語言治療等創新應用範疇。

本次合作導入MyndXR平台，結合宏達電輕量化頭戴式裝置VIVE XR Elite，提供兼具舒適性、臨床導向設計與實證療效的AR、MR、VR 沉浸式體驗，全面支援高齡照護機構的復健與照護應用需求。

Select Rehabilitation擁有逾2萬名專業治療師，現已於其合作機構社區導入榮獲多項大獎的MyndXR解決方案，進一步強化物理、職能與語言治療的實施成效。透過科技輔助治療，幫助長者在復健過程中獲得更多陪伴與支持，全方位提升長者在認知、情感與身體層面的整體福祉。

目前，Mynd團隊正以每周導入並培訓25間照護機構社區的速度穩步推展，為全球數位健康產業開創全新里程碑。

宏達電 復健 美國

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