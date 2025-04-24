創意財報／第1季獲利增 EPS 7.17元
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於24日公布首季財報，獲利季增逾一成，每股純益為7.17元。
創意首季合併營收為70.23億元，季增16.6％、年增23.4％，淨利9.61億元，季增14％、年增45％，每股純益為7.17元。創意首季營收與獲利表現增長，營收站上近8季高點，主要是加密貨幣案件挹注。
創意董事長曾繁城日前於營業報告書中指出，預期今年AI設計服務營收仍將持續成長，加密貨幣將挹注量產營收，營運成長可期。
在加密貨幣、AI應用等案件加持下，創意估計，今年整體營收、委託設計（NRE）、量產業務都將呈現雙位數百分比成長；其中，營收約成長中十位數百分比（14％至16％），但毛利率將年減數個百分點。
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