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台郡5月8日召開線上法說會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡公告，公司5月8日受邀參加法人說明會，說明公司114年第1季營運成果。圖為台郡廠區外觀。記者尹慧中攝影
台郡公告，公司5月8日受邀參加法人說明會，說明公司114年第1季營運成果。圖為台郡廠區外觀。記者尹慧中攝影

台郡（6269）24日公告，公司5月8日受邀參加法人說明會，說明公司第1季營運成果。

台郡先前一次法說會上提到，2025年力求轉虧為盈，2024年營運為谷底，2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現，2026年預期AI伺服器相關應用業績可望翻倍。

台郡近年營運在轉型陣痛期，2024年營運陷入虧損，昨公布財報，台郡去年第4季單季虧損5.92億元，每股虧損1.83元，全年累計虧損8.26億元，較2023年轉虧，累計2024年每股虧損為2.56元。

台郡說明，2024年應對市場產能過剩而專注資源在先進技術開發，2025年預計可望優於2024年，將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現。

AI 台郡

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