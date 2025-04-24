北美、歐洲、中國市場佳 研華首季每股盈餘3.17元

全球工業物聯網領導廠商研華公司今（24）日舉行董事會，公布2025年第一季合併財務報告。研華2025年第一季營收及獲利均較去年同期雙位數增長，第一季合併營收達新台幣173.51億元，較去年同期成長25%，營業毛利為70.28億元，毛利率40.5%。營業利益為29.24億元，營業利益率16.9%。合併稅後淨利為27.34億元，年增37%，第一季合併每股稅後盈餘為3.17元。

若以美元表達，研華第一季營收年成長19%。整體營運以區域別而言，以北美、歐洲、中國及新興市場表現佳，年對年分別增長23%、25%、11%及18%；台灣市場亦為個位數年增。然而北亞市場營收表現為個位數年減，主要受韓國市場終端需求疲弱影響。

各事業群表現方面均較去年同期雙位數增長，整體表現皆優，智能服務事業群(Intelligent Service Sector, iService)年增41%、智能系統事業群(Intelligent System Sector, iSystem)及物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, iAutomation)分別年增27%及20%；嵌入式事業群 (Embedded Sector)年增11%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )年對年增長12%，而應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，接單方面，首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.08。三大區域BB值仍大於1，其中以歐洲及中國BB值皆較上季成長，分別達1.10及1.07；北美則微幅下滑至1.05。

展望第二季，研華持續擴大應用布局Edge AI市場，各主要市場需求維持增溫，整體營運將穩健向上。但是，陳清熙說，面臨國際地緣局勢及關稅議題等系統性風險，客戶訂單能見度與出貨交期可能略受影響。研華已彈性調整出貨結構並強化供應鏈韌性，並透過與客戶密切溝通，降低潛在風險與不確定性。