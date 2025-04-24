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iPhone 16e在美國市場需求暢旺 鴻海受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
iPhone 16e。(歐新社)
iPhone 16e。(歐新社)

根據市調機構消費者情報研究合作夥伴（CIRP）公布的最新銷售數據顯示，蘋果最新的平價智慧手機正在產生明顯效果。 蘋果的iPhone 16e 占第1季美國市場iPhone總銷量的7%，超過了2024年iPhone SE的表現。法人表示，身為iPhone 16e的主力供應商鴻海（2317）可望受惠。

外電報導指出，iPhone 16e正在吸引那些之前傾向於購買老款或折扣機型的買家。 老款iPhone（指上市超過一年的機型）在美國的銷量占比已從上年的32%降至26%。

這標誌著一個關鍵的變化。 iPhone SE的吸引力很大程度上在於它的熟悉感——Home 鍵、小顯示幕，以及可以追溯到 iPhone 6的設計。

相比之下，iPhone 16e不僅擁有現代的外形，而且價格更低。 對於那些既想擁有實惠的價格，又不想落伍的消費者來說，它或許更具吸引力。

iPhone iPhone 16 美國

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