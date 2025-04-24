瑞儀法說會／王昱超：關稅影響總體經濟 2025沒有樂觀的理由
瑞儀光電（6176）董事長王昱超表示，關稅影響總體經濟，2025沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，最好的準備。
瑞儀2025年第1季每股稅後盈餘2.33元，淡季表現佳，全年保守看待。超穎透鏡已量產出貨並持續執行擴產計畫。
瑞儀於24日召開法人說明會，公布第1季營運成果與未來展望。2024年集團合併營收516.3億元，較2023 年成長17%，為近三年次高；營業毛利106.9億元，毛利率較去年增加0.58個百分點；稅後淨利72.7億元，年增38%,換算每股純益15.63元創歷史新高。瑞儀得以連續七年賺逾一個股本，並擬自 2024年盈食股10.5元現金股利，為連續第三年派發雙位數股利。
2025年第1季合併營收120.3億元，較去年同期增加11%，但佔營收大宗的背光模組產品須觀望全球景氣。
地緣政治緊張、總體經濟數據疲軟等都將影響市場需求，針對整體營收與出貨量，瑞俄保持謹慎態勢。展望今年，瑞儀持續執行新產品擴產計畫，預計全年度資本支出較去年增加4~5倍，資金用於新廠建置及設備購置。
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