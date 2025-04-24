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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

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大成鋼、川湖 押長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
大成鋼。（大成鋼提供）
大成鋼。（大成鋼提供）

台股在川普關稅政策擾動下，行情震盪，在市場對後市多空莫衷一是之際，大成鋼（2027）、川湖（2059）等業績成長股，成為資金最佳避風港，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。

美國總統川普宣布對等關稅後，雖目前進入90天協商期，但製造業回流美國的趨勢已難以撼動，而美國國內的鋼鋁需求將長期成長，有助於大成鋼的需求持續增加。

此外，鎳價近月以來，因川普關稅影響，快速下跌至每噸14,100美元左右，因為去年鎳價相對2022~2023年屬於平穩水準，鎳價的平穩有助於大成鋼逐漸降低不銹鋼產品的庫存成本。

鋁價方面，目前鋁價格近月也跌到每頓2,400美元左右，約為去年第3季平均水位，但價格仍在合理區間內，市場預估大成鋼今年營收1,039.5億元，年增14.9%，營收成長動能主要來自美國關稅提升後，帶動製造業回流趨勢，且在美國內需提升，毛利率將上升至25.57%，每股純益（EPS）預估為3.3元。

川湖方面，考量GB200組裝良率已於農曆年後逐步提升，加上AWS Tranium2上半年拉貨動能強勁，因此，市場預估第1季EPS上看19.7元。且隨Blackwell系列拉貨順暢後，營收規模將持續擴大。

市場推估川湖在Blackwell AI伺服器的導軌供貨份額高達近九成，伺服器滑軌稼動率將從去年底的85~90%提升至今年下半年的100%，營收貢獻將由每月約11.7億元逐步提升至14億元。市場看好川湖今年營收152.8億元，年增50.9%，EPS為84.9元。

權證發行商建議，看好相關個股的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期三個月以上商品介入。

營收 美國

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