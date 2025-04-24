聖暉 瞄準逾150天

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）儘管處於美國關稅戰環境，但半導體、電子零組件、生醫製藥、一般傳產等客戶推進新廠需求依舊殷切，推升整體在手訂單續攻高檔水準，廠務工程市場供需吃緊；除有機會增添業務急單，亦有助營運獲利動能提升。

聖暉*在日本、東南亞等地加速建廠，在建存量上升，今年更受惠美國地區業務逐漸成長，將前往設立據點，預期2026年可以在當地接單。聖暉觀察美國對等關稅除帶動各產業供應鏈評估赴美投資，關稅衝擊程度相對較低的國家將成為新廠擴建選擇。

權證發行商表示，投資人如看好聖暉*投資機會，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

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