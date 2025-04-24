國巨（2327）第1季營運受惠AI拉貨動能延續，雖工作天數較少，使得利基型產品稼動率將從75%降至70%、標準品稼動率由65%降至60%，但毛利率及營益率則受惠於高毛利的AI用料出貨增加與優化產品組合而增加，預估每股純益（EPS）9.3元。

2025年AI仍是主要成長動能，且預期在AI伺服器上的用料將隨功率的增加而需要用到更多的耐高壓、耐高溫及高容值被動元件，目前的GB200以聚合物鋁質電容為主，但在接下來幾個世代的AI伺服器將會改成以聚合物鉭質電容為主，市場預估國巨全年營收年增5.5%至1,284億元，EPS為44.9元。權證券商建議，看好個股後市的投資人，可利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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