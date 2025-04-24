緯穎（6669）雖然面臨對等關稅干擾，但因銷往美國伺服器主要來自墨西哥生產基地，符合北美自由貿易協定（USMCA）商品續徵0%關稅，衝擊相對有限，近期股價大致力守短期均線支撐。

法人指出，目前輸美關稅成本全數都由客戶負擔，預期對等關稅亦將比照此一模式，緯穎等伺服器代工廠今年陸續至美國德州擴產，以鄰近墨西哥廠為供應鏈，基於美國人力成本高昂，將提升自動化設備以降低生產成本。

緯穎100%業務來自伺服器，目前有逾七成比重於墨西哥廠製造，至於新設的美國德州廠預計自今年9月開始出貨，以增加生產彈性及降低關稅衝擊。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

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