中鴻6月外銷盤價看漲

中鴻（2014）昨（23）日開盤，5月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅等鋼捲全面平盤；6月外銷價格依產品及地區別機動調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，歐洲央行（ECB）連七度降息，加上德國通過改革法案擴增5,000億歐元基建投資，帶動歐元區製造業PMI連續三個月改善，經濟復甦態勢保持穩健。

但受到美國川普政府對等關稅政策反覆影響，導致多國貿易緊張及市場波動，聯準會（Fed）在面臨通膨與就業平衡下，對降息保持觀望，短期全球經濟展望不確定性加劇，政策影響仍待觀察。

中鴻指出，中國大陸第1季GDP年增5.4%優於市場預期，顯示政策在擴大消費和投資有所成效；隨著美中貿易衝突升溫，或面臨出口放緩及就業壓力，預料官方於後續政治局會議將推出刺激措施，以提振市場信心。

另一方面，當前大陸鋼材社會庫存已連續七周回落，與去年同期相比，下降幅度高達24.6%，顯示下游需求仍具支撐，將有助亞洲鋼市穩定。

中鴻表示，整體來看，近期煤鐵行情基本持穩，指標鋼廠多開出平高盤，雖因美國關稅政策不確定性，導致市場採購暫時觀望，然國內外鋼價多保持堅挺，為穩定國內市場信心，並兼顧客戶接單動能，這次盤價保持平穩。

上市鋼廠主管說，美國關稅政策反覆無常，但昨天大陸鋼鐵期貨價格普遍走高，

熱軋收盤每公噸人民幣3,233元，漲1.41%；鐵礦石收727.5元，漲2.11%。主要是受到美國總統川普公開表示對中國大陸關稅145%太高了、將會降低，同時美財政部長貝特森也表示美中貿易戰將降溫，牽引美股三大指數大漲，大陸期現貨與唐山小鋼胚反彈翻紅，新加坡鐵礦石指數也重返100美元大關。

現貨市場方面，大陸鋼筋、線材、熱軋、冷軋與中厚板等鋼材全面提價，每公噸漲幅從人民幣10元到30元不等。在鋼筋與鐵礦石期現貨帶動下，唐山小鋼胚出廠價也反彈上漲30元至2,970元。

另外，鋼聯昨日董事會，通過第1季財報，單季每股稅後純益（EPS）1.28元；另原執行長林明儒預定今年股東會後退休，遺缺將由現任總經理林才翔接任。

鋼聯第1季累計營業收入4.9億元，營業毛利2.6億元，營業利益1.89億元，稅前盈餘1.79億元，第1季稅後純益1.42億元，EPS 1.28元。