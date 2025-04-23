快訊

看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

證券 F4辦 IFRS S2工作坊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

證交所近日發布IFRS永續揭露準則第S2號「氣候相關揭露」實務指引及簡易版範例，並為確保第一階段接軌公司如期順利導入，證交所等「證券F4」聯手辦理四場次「IFRS S2揭露實作工作坊」，首場於28日開跑。

我國上市上櫃公司依金管會發布的「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，按資本額分三階段適用「IFRS永續揭露準則」揭露相關永續資訊。為協助企業如期接軌，證交所於近日發布IFRS S2「氣候相關揭露」實務指引，對「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大核心內容，提供如何執行及蒐集相關資訊的建議及引導，以協助企業完成氣候相關揭露。

同時，證交所亦發布IFRS S2「簡易版範例-以鋼鐵製造商為例」，內容運用準則所允許之比例原則概念，並提供較多質性揭露資訊，採簡化的揭露方式供企業參考，指引及範例已置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」。

為確保第一階段接軌公司（實收資本額達100億元以上）順利於2026年導入IFRS永續揭露準則，證交所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所於台北、新竹及高雄共同辦理四場次「IFRS S2揭露實作工作坊」，首場將於28日舉辦。

證交所表示，工作坊內容包括現行永續資訊與IFRS S2的落差分析、IFRS S2實務指引如何連結至簡易版揭露範例、公司因應風險與機會之策略及財務影響等，並透過四大會計師事務所的專業講師手把手教學，進行永續資訊編製流程、情境分析等實作演練，歡迎企業把握機會報名參與。

為配合金管會接軌永續準則政策，證交所針對企業採用準則所面臨困難，定期召開會議討論因應作法，並製作「IFRS永續揭露準則問答集」協助企業導入。

此外，國際永續準則理事會（ISSB）於2023年成立「IFRS S1及S2過渡施行小組（TIG）」，討論各界所反映的準則實施問題，證交所亦已將相關會議紀錄整理成「TIG問答集」；未來將持續發布其他行業別之IFRS S2揭露範例，並辦理相關宣導會，以協助企業遵循準則要求並順利導入。

臺灣期貨交易所 證交所

延伸閱讀

櫃買開辦IFRS工作坊

智慧經營／富盛證券投顧副董事長馬瑜明 為客戶創造長期價值

創投IPO 申請規定 鬆綁

竹縣總圖金屬屋頂優化工作坊5月舉辦 明開放報名

相關新聞

大成鋼、川湖 押長天期

台股在川普關稅政策擾動下，行情震盪，在市場對後市多空莫衷一是之際，大成鋼（2027）、川湖（2059）等業績成長股，成為...

東陽、貿聯 四檔馬力強

美國總統川普高額對等關稅衝擊各產業，部分汽車供應鏈反倒影響較小，法人認為，東陽（1319）、貿聯-KY（3665）等汽車...

緯穎 挑價內外5%

緯穎（6669）雖然面臨對等關稅干擾，但因銷往美國伺服器主要來自墨西哥生產基地，符合北美自由貿易協定（USMCA）商品續...

聖暉 瞄準逾150天

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）儘管處於美國關稅戰環境，但半導體、電子零組件、生醫製藥、一般傳產等客戶推進新廠需求依...

國巨 二檔強強滾

國巨（2327）第1季營運受惠AI拉貨動能延續，雖工作天數較少，使得利基型產品稼動率將從75%降至70%、標準品稼動率由...

胡連打入法拉利鏈

汽車連接器大廠胡連（6279）打入法拉利供應鏈，最快5月出貨，品質受到超跑品牌肯定，加上來自中國大陸車廠訂單沒有減少，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。