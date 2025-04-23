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星宇推動永續燃油轉型

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，星宇航空（2646）昨（23）日正式導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO2）排放，計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，推動永續燃油轉型。

星宇航空表示，同日SAF首航班 JX717 台北－河內順利飛航，該航班使用Jet A-1與NEAT SAF (純SAF) 混合燃油，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。

永續航空燃油為一種低碳燃料，能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔，星宇航空指出，未來公司引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量外，全機隊亦具備SAF相容性，公司並計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。

星宇航空執行長翟健華表示，未來將秉持減碳永續的精神，持續與政府及產業協作，推動低碳飛航藍圖。除了推動永續燃油轉型外，在機上用品方面，導入以回收貝殼纖維製成的環保毛毯；餐飲部分，打造以台灣在地食材為主的機上餐點，減少包裝使用與食材運輸碳足跡。

此外，星宇航空也表示，地面營運也導入高效節能電動勤務車款，並加裝太陽能板供應車體電瓶，期望從空中到地面實踐減碳行動。

星宇航空 減碳 碳排放

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