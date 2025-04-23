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里昂砍散熱模組廠目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

里昂證券在新釋出的「散熱模組產業」報告指出，包括關稅戰不確定性影響、輝達GB300設計微調、H20出口管制、GB200的ODM供應瓶頸等，使散熱模組廠獲利表現受影響，並集體下修奇鋐（3017）、雙鴻嘉澤、高力等四檔目標價。

台廠散熱供應鏈正處於技術擴展與外部挑戰交織的轉折點。里昂分析，GB300將於2025年下半年推出，但Cordelia板因設計、良率問題延遲兩個月，導致Bianca板生命周期延長，並壓抑插座與快速接頭（QD）需求，對嘉澤、雙鴻等供應商構成壓力。此外，美國針對輝達H20與超微MI308的新出口授權要求，恐抑制中國資料中心對高階GPU的採購，增加供應鏈不確定性。

台廠中，里昂同步下修奇鋐目標價由745元至490元，降幅34.2%；雙鴻由780元下調至500元，降幅35.9%；嘉澤由2,080元下調至1,630元，降幅21.6%；高力由370元下調至250元，降幅32.4%，評等均維持「優於大盤」。

嘉澤 雙鴻

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