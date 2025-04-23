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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

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台積概念股 點火轉強

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（23）日隨美股同步反彈，收復5、10日線關卡，中砂（1560）、志聖、萬潤等台積電概念股，隨技術論壇即將登場，股價點火轉強，法人預期短多仍有續航機會，但操作不宜過度追價，並善設停利停損。

隨市場避險情緒降溫，及第31屆台積電技術論壇將陸續於北美、台灣登場，股價修正不小的台積電概念股紛紛展開反攻，包括中砂、辛耘、均華、牧德、志聖、萬潤、昇陽半導體等多檔亮燈漲停，弘塑、均豪、達興材料、帆宣、台特化等，漲幅亦在6.7%至8.2%不等。

雖然半導體關稅疑慮未歇，但台積電日前法說對於今年營收、資本支出及AI展望不變，相關概念股在估值明顯修正後，近期進入打底階段，均華、志聖、完潤、辛耘等CoWoS供應鏈都見到外資買盤逢低回補。

台積電 志聖 概念股

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