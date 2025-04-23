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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

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艾訊首季每股賺1.24元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）昨（23）日公布今年第1季稅後純益1.31億元，季減43.04%、年減11.49%，每股純益（EPS）1.24元。儘管首季表現不如預期，法人仍看好，艾訊今年全年營收將有雙位數成長。

艾訊今年首季營收16.36億元，季減16.19%、年增16.11%，毛利率 34.35%，季減1.48個百分點、年減4.01個百分點，營益率 8.73%，季減2.38個百分點、年減2.98個百分點。

展望後市，從應用領域來看，艾訊先前指出，預計2025年自動化、智慧交通、智慧零售及網通皆會成長，至於醫療展望則較保守，艾訊內部期望，2025年整體營收將有雙位數成長。

若從區域市場觀察，艾訊預估，去年歐洲市場則靠一兩個專案撐住，但通路狀況不太好，但預期今年歐洲大部分不確定性因素可以解決，若此事成真，歐洲市場今年應該有機會成長。

至於美國市場，艾訊原先預估2025年當地將成長。不過，法人指出，受到川普對等關稅影響，在經濟不確定性大增下，將成為艾訊今年營運風險之一，是否能維持原先增長動能仍有待觀察。

美國本土製造方面，艾訊先前指出，艾訊在美國子公司目前只有後段組裝，因此，公司已規劃接下來去美國找代工板卡的廠商，若客戶有需求，艾訊將實施此方案。

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