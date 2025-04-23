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凌華搶智慧交通、國防商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦凌華（6166）搶攻智慧交通及國防商機，昨（23）日宣布與高效能背板與機箱解決方案廠Elma Electronic建立策略聯盟，推出專為鐵道與關鍵任務應用打造的預整合堅固型系統解決方案，鎖定鐵道控制與號誌系統、軍事指揮與管制系統等需求，市場看好，隨著新方案推出，有望為凌華今年後市營運增添新動能。

雙方合作解決方案結合凌華的CompactPCI、CompactPCI Serial以及VPX 運算平台，與Elma在機箱、背板與系統整合領域的技術，為客戶提供適用於嚴苛環境的高可靠度與高擴充性系統，同時，亦可簡化系統整合流程、加速部署時程。

隨著市場對模組化與高擴充性運算平台的需求日益提升，凌華與Elma的策略合作將協助客戶獲得經驗證的、具未來擴充潛力的系統架構，亦支援次世代AI與邊緣運算技術，該方案適用於鐵道控制與號誌系統、軍事指揮與管制系統等領域。

凌華 工業電腦 鐵道

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