網通族群浮現投資價值

近日川普關稅政策重挫台股，網通族群也「跌」出「投資價值」，即使昨（23）日股價全面反彈，但居易（6216）現金殖利率仍高達7.96%，稱冠網通族群，星通6.65%居次，普萊德5.75%，排名第三，正文、中磊則分別有5.58%及4.5%。

網通族群2024年面臨客戶去化庫存影響營收、獲利表現，2025年營運可望優於去年，雖有「基本面」護體，但川普關稅無差別影響股價，即使近期小有反彈，但網通族群股價均下修一至兩成，也讓網通族群「跌」出「投資價值」。

企業網通品牌居易多年來穩定獲利，是網通廠現金殖利率的常勝軍，去年居易每股純益2.88元，今年每股配發2.558元現金股利，盈餘分配率88.8%，維持過往高檔水準，現金殖利率高達7.96%。

關鍵基礎設施星通去年每股純益3.68元，每股配發3.3元現金股利，盈餘分配率89.7%，現金殖利率達6.65%。

網通品牌普萊德歷年都是網通獲利績優生，每年盈餘分配也不手軟，去年每股純益7.9元，盈餘分配率91.8%，現金殖利率也有5.75%水準。

正文去年每股純益1.56元，大手筆配發現金股利，盈餘分配率96%，每股配發1.5元現金股利，現金殖利率5.58%。

中磊去年每股純益7.74元，雖然盈餘分配率僅近六成，但每股配發4.6元現金股利，隨著股價下修，現金殖利率則有4.5%水準。

除了現金殖利率，盈餘分配率也是市場關注焦點，詠業、明泰、友訊盈餘分配率均超過百分百。詠業盈餘分配率達119%，去年每股純益2.1元，每股配發2.5元現金股利，現金殖利率4.9%。明泰去年每股純益0.4元，每股配發1元現金股利，盈餘分配率高達250%，友訊去年每股純益0.06元，每股配發0.1元現金股利，盈餘分配率達166%。