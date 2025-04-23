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光聯揮軍戶外廣告看板

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

光聯（5315）董事長陳江源在「營業報告書」表示，站穩家電顯示器市場後，將朝展戶外型顯示應用，瞄準大型戶外廣告看板市場布局。

光聯去年稅後純益1.28億元，年增42.2%，每股純益1.21元。董事會先前決議擬配發1元現金股利，最近再通過配息修正案，上調每股擬配發1.5元現金股利，將於5月19日股東常會承認這項配息案。

受惠於歐洲客戶去年第4季起展開較大尺寸調理機面板的拉貨潮，挹注光聯去年第4季營收及獲利均寫佳績。光聯表示，今年首季合併營收4.99億元，季增4.7%，年增67.9%，全年營收年增率估逾五成，主因出貨歐洲客戶採購的面板尺寸由6.8吋放大至11.1吋，將推升出貨及業績大幅成長。

光聯指出，展望未來產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板/ 抬頭顯示器（HUD）等利基市場投入資源。

光聯 營收

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