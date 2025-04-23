快訊

看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

友通深化邊緣智慧應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）營業報告書出爐，友通總經理田芝穎指出，將深化技術研發與產業布局，聚焦智慧製造、能源、交通、醫療、零售、國防軍工與智能自動化等關鍵市場，攜手AI軟硬體夥伴推動邊緣智慧應用，拓展全球市場。

田芝穎表示，友通首次參加德國柏林軌道與運輸設備展，展示5G與AI智慧邊緣運算平台與鐵道專用系統，並將日本、印度、美國列為核心市場，同步拓展德國、西班牙、北歐等戰略區域。

因應AI浪潮與LLM地端電腦運算趨勢，友通開發低至高階效能之邊緣人工智慧平台。同時深耕六大應用領域，包含智能自動化、智慧醫療、交通、能源、國防海事、博弈、開發垂直應用。此外，深耕高效能低耗電微型產品、加強開發高效能伺服器等級產品，因應無人化應用市場需求。

AI 友通 德國

延伸閱讀

歐盟核准新阿茲海默藥物 德專家提醒預防才是關鍵

成千上萬的德國人走上街頭 德國和平主義左右為難

WSBL／德國女籃隊長享受在台打球 瑪麗擁抱新文化再出發

德國記者遇襲倍增 抗爭現場網紅比主流媒體受信任

相關新聞

大成鋼、川湖 押長天期

台股在川普關稅政策擾動下，行情震盪，在市場對後市多空莫衷一是之際，大成鋼（2027）、川湖（2059）等業績成長股，成為...

東陽、貿聯 四檔馬力強

美國總統川普高額對等關稅衝擊各產業，部分汽車供應鏈反倒影響較小，法人認為，東陽（1319）、貿聯-KY（3665）等汽車...

緯穎 挑價內外5%

緯穎（6669）雖然面臨對等關稅干擾，但因銷往美國伺服器主要來自墨西哥生產基地，符合北美自由貿易協定（USMCA）商品續...

聖暉 瞄準逾150天

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）儘管處於美國關稅戰環境，但半導體、電子零組件、生醫製藥、一般傳產等客戶推進新廠需求依...

國巨 二檔強強滾

國巨（2327）第1季營運受惠AI拉貨動能延續，雖工作天數較少，使得利基型產品稼動率將從75%降至70%、標準品稼動率由...

胡連打入法拉利鏈

汽車連接器大廠胡連（6279）打入法拉利供應鏈，最快5月出貨，品質受到超跑品牌肯定，加上來自中國大陸車廠訂單沒有減少，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。