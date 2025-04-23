友通深化邊緣智慧應用

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）營業報告書出爐，友通總經理田芝穎指出，將深化技術研發與產業布局，聚焦智慧製造、能源、交通、醫療、零售、國防軍工與智能自動化等關鍵市場，攜手AI軟硬體夥伴推動邊緣智慧應用，拓展全球市場。

田芝穎表示，友通首次參加德國柏林軌道與運輸設備展，展示5G與AI智慧邊緣運算平台與鐵道專用系統，並將日本、印度、美國列為核心市場，同步拓展德國、西班牙、北歐等戰略區域。

因應AI浪潮與LLM地端電腦運算趨勢，友通開發低至高階效能之邊緣人工智慧平台。同時深耕六大應用領域，包含智能自動化、智慧醫療、交通、能源、國防海事、博弈、開發垂直應用。此外，深耕高效能低耗電微型產品、加強開發高效能伺服器等級產品，因應無人化應用市場需求。