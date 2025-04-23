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記憶體廠轉單恐落空
市場傳出三星電子通知客戶將於今年4月終止1z製程8Gb LPDDR4記憶體生產（EOL，End of Life），由於三星回應產品開發及生產均按進度進行。南亞科（2408）、華邦電等記憶體廠期望的轉單效應落空。
昨天台股大盤勁揚，南亞科股價卻收黑，收38.6元、跌0.75元，跌幅1.91%；華邦電早盤一度勁揚逾4%，終場漲幅收斂，以當日最低價15.6元收市，漲0.2元，走勢不如大盤強勁。
市場先前傳出，三星數月前就有意停產部分DDR4產品，主因集中資源在高頻寬記憶體（HBM）與DDR5產品線；另外，陸廠長鑫存儲持續擴張DDR4產能，以低價搶市，市場競爭加劇與利潤壓縮。
現在三星回應產品開發及生產均按進度進行，業界人士分析，1z製程8Gb LPDDR4記憶體屬Low Power多數應用在手機上，就算產線停產，仍有其他DDR4規格的產品，加上DDR4仍是市場主流，應用範圍涵蓋眾多消費性電子產品，三星停產的時間點應不在近期，最多只是規劃性減產。
業者點出，三星、SK海力士、美光近期主攻獲利、毛利較高的DDR5以及HBM等產品，並將部分DDR4產能調配升級轉至生產相關高毛利品項，但這不等於減產，尤其DDR4應用多，不可能不做生意。
根據研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，美國祭出對等關稅，記憶體產業提前出現備貨潮，帶動本季DRAM、NAND Flash價格上漲，估DRAM與NAND Flash價格漲幅約3%至8%。
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