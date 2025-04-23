京鼎收購富蘭登51%股權 擴大垂直整合版圖

鴻海集團旗下設備廠京鼎精密（3413）今日舉行審計委員會及董事會，決議以每股台幣138元、總交易金額台幣20.0583億元，收購富蘭登科技（以下簡稱「富蘭登」）51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權。

富蘭登成立於1994年，實收資本額台幣2.85億元，專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修。2024 年全年營收約台幣10億元，主要客戶為國內外晶圓製造廠。富蘭登長期深耕半導體維修領域，成功切入先進製程產線，並以優異表現獲得客戶獎項肯定，深受信賴。

本次交易將以京鼎帳上現金支應。京鼎表示，在交割完成後，富蘭登將成為京鼎控制之子公司。雙方將透過此次合作整合資源，預期帶來以下綜效：

•布局多元客戶，強化營運動能：拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。

•拓展多元產品，切入高附加價值業務：結合富蘭登在航太維修領域的技術優勢，切入航太等高附加價值產業，藉由技術互補拓展業務布局，擴大成長動能。

•整合關鍵技術，強化製造整合能力：富蘭登專精於機電技術，京鼎則具備機構製造優勢，雙方技術互補。透過整合，提升半導體製程設備的製造整合能力，強化市場競爭力。

京鼎表示，此次收購案將鞏固京鼎於半導體設備產業的領先地位，並拓展至航太新領域，展現多元客戶、產品與長期經營決心；同時強化營運韌性，為利害關係人創造穩健且永續的成長動能。