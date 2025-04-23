聯電法說會／第2季展望 預期所有產品應用領域將溫和回升

晶圓代工廠聯電（2303）23日舉行法說會，共同總經理王石表示，展望第2季，根據與客戶對近期市場需求的確認，預期所有產品應用領域將會溫和回升。

不過王石坦言，由於市場和政策仍隨著關稅影響而變動，聯電對於未來晶圓需求的預測仍持審慎態度，至於面對充滿挑戰的環境，集團正與客戶緊密合作，持續關注終端市場需求的變化趨勢。

同時，聯電將專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，例如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。

此外，聯電也持續推動成本降低計畫，並加速導入人工智慧與智慧製造系統，以提升營運效率。透過這些核心策略，聯電有信心未來將能持續展現集團在財務與營運上的韌性。