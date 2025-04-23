聯電營收／首季毛利率26.7% 每股純益0.62元

聯電（2303）23日公布2025年第1季營運報告，合併營收578.6億元，較上季603.9億元減少4.2%。與去年同期相比成長5.9%；第1季毛利率26.7%，歸屬母公司淨利為77.8億元，每股純益0.62元。

聯電共同總經理王石表示，「第1季的業績符合預期，晶圓出貨量持平，年初進行的一次性價格調整也反映了當前市場狀況。本季的亮點包括22/28奈米製程營收創下新高，占總營收37%，其中22奈米營收較上季大幅成長46%，主要來自OLED顯示器驅動IC、影像訊號處理器(ISP)、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用」。

王石指出，「隨著客戶加速轉向22奈米邏輯與特殊製程平台，以支援新一代產品應用，預期在接下來的幾個季度將會有更多22奈米產品投片。此外，在新加坡的第三期晶圓廠(P3)也在本月初正式啟用，新增的22奈米產能將支持未來的成長。新廠的產線目前已進入試產階段，預計將於2026年初開始量產。這項擴建將進一步拓展我們多元的地理布局，並協助客戶強化供應鏈韌性」。

王石說，「今年2月，董事會通過每股配發2.85元現金股利，預計將在接下來的股東常會決議後配發。」

王石補充，「展望第2季，根據與客戶對近期市場需求的確認，預期所有產品應用領域將會溫和回升。然而，由於市場和政策仍隨著關稅影響而變動，對於未來晶圓需求的預測仍持審慎態度。面對充滿挑戰的環境，我們正與客戶緊密合作，持續關注終端市場需求的變化趨勢」。

他強調，「將專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，例如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。此外，也持續推動成本降低計畫，並加速導入人工智慧與智慧製造系統，以提升營運效率。透過這些核心策略，我們有信心未來將能持續展現聯電在財務與營運上的韌性」。