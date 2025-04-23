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聯電今年首季獲利77.8億元 總經理王石：符合預期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯電。圖／聯電提供
聯電。圖／聯電提供

晶圓代工廠聯電（2303）23日公告今年首季營運成果，歸屬母公司淨利為新台幣77.8億元，季減8.5%、年減25.6%，每股純益0.62元。共同總經理王石表示，第1季的業績符合預期。

王石指出，今年首季晶圓出貨量持平，而年初進行的一次性價格調整也反映了當前市場狀況 ，本季的亮點是22/28奈米製程營收創下新高，占總營收37%。

王石進一步說，其中22奈米營收較上季大幅成長46%，主要來自OLED顯示器驅動IC、影像訊號處理器（ISP）、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用。

王石點出，隨著客戶加速轉向22奈米邏輯與特殊製程平台，以支援新一代產品應用，預期在接下來的幾個季度將會有更多22奈米產品投片。

此外，在新加坡的第三期晶圓廠（P3）也在本月初正式啟用，新增的22奈米產能將支持聯電未來的成長，新廠的產線目前已進入試產階段，預計將於2026年初開始量產。

奈米 晶圓廠 營收 聯電

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