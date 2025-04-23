台積電技術論壇前、股價強彈收復5日線 市值重返22兆元

美股四大指數周四同步大漲，台積電（2330）ADR上漲2.39%，收151.4美元，技術論壇登場前，23日股價強彈，一度衝達857元，收復5日線，市值也重返22兆元，增至22兆2,243億元，成為領軍大盤上漲的主力，盤中影響大盤指數超過300點。

美股周二齊漲，道瓊工業指數收39,186.98點，上漲1016.57點，漲幅2.66%；S&P500指數上漲2.51%；那斯達克指數上漲2.71%；費半指數上漲2.51%；台積電ADR漲2.39%，以151.4美元收盤，換算並折合台幣後為每股983.74元，較台北交易股票溢價率為20.56%。

台積電23日以853元開高後一度衝達857元，盤中漲幅逾4%，貢獻大盤上漲指數超過一半，為領軍台股強彈的主力。

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.94元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。

若以美元計算，第1季營收為255.3億元，年增35.3%，季減5.1%；第1季毛利率58.8%，營業利益率48.5%，稅後純益率43.1%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電董事長暨總裁魏哲家重申，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦。