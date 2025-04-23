快訊

中捷砍人凶嫌曾當庭下跪念懺悔信 二審改判9年9月

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

台積電技術論壇前、股價強彈收復5日線 市值重返22兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股四大指數周四同步大漲，台積電（2330）ADR上漲2.39%，收151.4美元，技術論壇登場前，23日股價強彈，一度衝達857元，收復5日線，市值也重返22兆元，增至22兆2,243億元，成為領軍大盤上漲的主力，盤中影響大盤指數超過300點。

美股周二齊漲，道瓊工業指數收39,186.98點，上漲1016.57點，漲幅2.66%；S&P500指數上漲2.51%；那斯達克指數上漲2.71%；費半指數上漲2.51%；台積電ADR漲2.39%，以151.4美元收盤，換算並折合台幣後為每股983.74元，較台北交易股票溢價率為20.56%。

台積電23日以853元開高後一度衝達857元，盤中漲幅逾4%，貢獻大盤上漲指數超過一半，為領軍台股強彈的主力。

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.94元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。

若以美元計算，第1季營收為255.3億元，年增35.3%，季減5.1%；第1季毛利率58.8%，營業利益率48.5%，稅後純益率43.1%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電董事長暨總裁魏哲家重申，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦。

台積電 營收

延伸閱讀

魏哲家信心喊話「台積電今年穩健成長」！ 網酸：門都沒有又來了？

台積電薪酬 魏哲家9億落袋

台積電總裁魏哲家 去年領超過9億元員工酬金

台積電法說會後 陸行之拋出這個疑問

相關新聞

台積電技術論壇前、股價強彈收復5日線 市值重返22兆元

美股四大指數周四同步大漲，台積電（2330）ADR上漲2.39%，收151.4美元，技術論壇登場前，23日股價強彈，一度...

南亞科、群聯 認購靚

美國總統川普的對等關稅開出人道走廊，各產業銷售或應用端皆緊急拉貨，法人推估面板、記憶體及成衣等供應鏈第2季業績將有亮眼表現，進而優先布局這些具業績題材族群。不過，考量目前盤勢容易隨各類訊息震盪，投資人可挑選相關認購權證進行短線靈活操作。

光寶買庫藏 已砸4億元

光寶（2301）昨（22）日公告，已買回4,698張庫藏股，共計斥資4.17億元，以此次買回上限13萬張計算，執行率3....

金益鼎、佳龍營運帶勁

國際金價再創天價，金屬回收大廠金益鼎（8390）、佳龍昨（22）日股價表現極度強勢，雙雙在開盤後迅速攻上漲停板鎖死。法人...

智原第1季每股賺1.33元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（22）日法說，公布首季獲利季增逾四成，每股純益1.33元；同時預期...

佳世達醫療布局 跨步

佳世達（2352）集團衝刺醫療事業，旗下明基醫院近期通過港交所上市聆訊，進入路演及招股階段。市場推估，以過往港交所IPO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。