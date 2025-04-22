南亞科、群聯 認購靚

今日主題 美國總統川普的對等關稅開出人道走廊，各產業銷售或應用端皆緊急拉貨，法人推估面板、記憶體及成衣等供應鏈第2季業績將有亮眼表現，進而優先布局這些具業績題材族群。不過，考量目前盤勢容易隨各類訊息震盪，投資人可挑選相關認購權證進行短線靈活操作。

美國總統川普的對等關稅延後90天實施，記憶體產業也出現急單效應，近期報價上揚，南亞科（2408）、群聯（8299）等成為內外資追價買盤焦點。權證發行商建議，在市況仍不確定的情況下，不妨以相關認購權證參與，以小資金掌握獲利機會。

受到美國總統川普關稅衝擊，全球股債匯市出現動盪，台股與美股連動性高，今年來已經修正超過二成，有別前幾年強勢，淪為弱勢市場；隨著川普對高額對等關稅按下90天暫停鍵，但又開啟半導體課稅政策，近期台股資金從台積電等半導體權值股流出，部分資金轉向股價處於低基期，又有國際大廠調整價格的記憶體族群。

南亞科、群聯等記憶體股過去三個交易日表現受到市場注目，主因美光等國際大廠傳出漲價聲，對相關族群出現激勵作用，最新又傳出三星近期發函給OEM客戶，針對DDR4模組將於2025年底進入產品壽命結束（EOL），且最後訂購日期訂於6月上旬，包括多款8GB、16GB DDR4 SODIMM或UDIMM模組等都在停產之列，最後出貨日期為12月10日，目前記憶體模組廠陸續轉向認證及採購台系記憶體業者。

法人表示，市場仍高度擔憂半導體關稅發展，相對來說，記憶體族群為循環性產業，報價是股價表現的重要風向球，操作記憶體族群，可留意國際大廠報價發展。

記憶體族群近日以南亞科表現最強，股價已經連續三天噴出，成交量也連三天放大，昨（22）日再漲0.55元收39.35元，站上5日、10日、20日均線，成交量達29.66萬張，連日穩居台股成交張數人氣王寶座。值得留意的是，先前外資連續四天大買南亞科，昨日雖轉趨賣超3,040張，但又見投信買盤補上，單日買超達5,997張，連兩日買超，累計買超6,106張。