創投IPO 申請規定 鬆綁

臺灣證券交易所放送創投公司股票上市（IPO）兩大利多，昨（22）日宣布調降創投申請上市資本額門檻至15億元、放寬投資總額占資產總額比重規定，正式實施內容及日期待金管會核定。

創投公司在資本市場扮演重要角色，特別是在支持新創企業和高風險、高回報的投資領域，但目前國內股票上市的創投公司僅一家，即2023年掛牌的鑽石投資（6901），另於興櫃市場也一家--能率亞洲資本。

為了做大創投業，作為國內新創企業的靠山，證交所響應主管機關推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，推展「擴大投資創投與新創」推動策略，昨天董事會通過鬆綁創投公司股票申請上市條件、上市後監理。

其中，有關創投公司上市條件，證交所為激勵創業投資公司參與上市，鼓勵創業投資公司由資本市場取得資金的挹注，進而扶植國內新創企業發展，參考創投公會建議，將創投公司上市實收資本額門檻由20億元調降為15億元。

另考量創投公司實務投資運作，相較原本規定必須連二個會暨年度投資總額達資產總額達60%以上，改為放寬最近二個會計年度投資總額達資產總額「平均」達60%以上，且最近一個會計年度較前一個會計年度為高者，亦得申請上市。

至於創投公司上市後監理，證交所表示，考量創投公司本質是長期扶植新創產業，具有評估投資期較長特性，現行規定創投公司若投資總額未達其資產總額60%，即列為變更交易方法，為避免上市公司倉促進行投資決策而影響股東權益，將給予三年緩衝改善期。