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光寶買庫藏 已砸4億元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光寶（2301）昨（22）日公告，已買回4,698張庫藏股，共計斥資4.17億元，以此次買回上限13萬張計算，執行率3.61%。

光寶是台股本波股災後，超過126家上市櫃公司宣布實施庫藏股當中，第一家公告買回自家股票手筆超過3億元的企業。

據統計，本月7日台股開始大幅回檔以來，已有逾126家上市櫃公司宣布實施庫藏股，惟在光寶之前，尚無公司公告實施庫藏股花費超過3億元，意味實施庫藏股的企業買回自家股票手筆仍不大，遭質疑是「口水護盤」。

依照規定，若買回庫藏股金額達3億元或股份總數2%以上的公司需依法公告。法人指出，任何公司「買回庫藏股逾3億元公告」後，由於花3億元資金投入市場買回自家股票，手筆相對大，具有給市場一個「公司派作多」的象徵性意義，光寶成為此波首家公告庫藏股買回金額逾3億元公司，具指標性。

光寶 庫藏股 股票

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