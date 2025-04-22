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金益鼎、佳龍營運帶勁

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

國際金價再創天價，金屬回收大廠金益鼎（8390）、佳龍昨（22）日股價表現極度強勢，雙雙在開盤後迅速攻上漲停板鎖死。法人看好，金價維持高檔不墜，將大幅助攻金益鼎與佳龍營運。

金益鼎昨日以漲停價75元收市，為去年11月以來新高價，股價連續六個交易日走揚，波段大漲近50%，成交量爆出2萬張，顯示市場追價意願濃厚。

佳龍同樣氣勢如虹，跳空開高後直奔漲停價34.5元收市，拉出第二根漲停板，並且是近五個月新高價，波段漲幅更高達60%以上。

法人認為，金益鼎主要業務以黃金、銅等金屬回收為大宗，該公司新廠預計第2季投產，佳龍方面，貴金屬營收占比約九成，在此波金價飆上天價助攻下，兩家公司後市營運可期。

漲停 金價

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