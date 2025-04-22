金益鼎、佳龍營運帶勁

美國總統川普的對等關稅開出人道走廊，各產業銷售或應用端皆緊急拉貨，法人推估面板、記憶體及成衣等供應鏈第2季業績將有亮眼表現，進而優先布局這些具業績題材族群。不過，考量目前盤勢容易隨各類訊息震盪，投資人可挑選相關認購權證進行短線靈活操作。

2025-04-22 23:26