正達投資越南 加碼17億

鴻海集團旗下玻璃廠正達（3149）擴大全球布局，昨（22）日公告董事會決議斥資13.85億元，增加越南投資案，並通過購買SD Global Vietnam Limited Liability股權，交易金額1,000萬美元（約新台幣3.24億元），總計新增越南投資17.09億元，顯示對未來接單相當有信心。

正達公告指出，本次增加投資越南金額，主要因應國際貿易環境及客戶產品需求，相關資金為自有資金，將依營運需要陸續投入資金，目前尚無確切時間表。

據悉，正達本次投資案主要用於擴充越南產能，目前正達在越南的生產基地主要製造車用3D玻璃。

正達去年車用相關業務營收占比超過五成，本次持續擴大越南投資，外界預估應是對客戶訂單掌握度提高，對未來接單狀況樂觀。

正達近年積極轉型，目前主要鎖定車用市場，現階段已接獲歐洲車廠訂單，並持續交貨中，並且耕耘觸控面板玻璃市場，同時布局車用與消費性電子市場。

法人表示，電動車是汽車產業趨勢，內部3D玻璃用量也比傳統汽車更多。

隨著電動車日益普及，加上功能要求愈來愈多，有助於3D玻璃需求走升，對正達而言是一大助力。

正達指出，旗下車用玻璃業務成長速度不錯，客戶也愈來愈多，建築玻璃及光電玻璃業務也穩健成長，期盼全年營運表現能愈來愈好。

展望未來，法人表示，正達旗下智慧汽車、智慧光電、智慧建築等業務均有望成長，尤其車用3D玻璃營收比重日益提升，加上本次擴大投資越南，意味正達車用3D玻璃訂單掌握度高，後市可期。