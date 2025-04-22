佳世達醫療布局 跨步

佳世達（2352）集團衝刺醫療事業，旗下明基醫院近期通過港交所上市聆訊，進入路演及招股階段。市場推估，以過往港交所IPO案流程推算，若一切順利，明基醫院最快有機會本季在香港上市，為佳世達集團再添掛牌小金雞。

根據明基醫院的招股書內容，明基醫院是大陸華東地區最大民營營利性綜合醫院集團，旗下擁有兩家大型綜合醫院，其中，南京明基醫院是江蘇省南京市首家獲得三甲評級的民營醫院，蘇州明基醫院則通過國際醫療衛生機構認證聯合委員會（JCI）認證。

財務表現方面，明基醫院2024年營收為人民幣26.59億元，毛利率降至18.1%，主因支持醫院發展招聘更多醫療專業人員而增加費用，獲利也由2023年約人民幣1.68億元，降至2024年約人民幣1.09億元。

根據港交所資訊，明基醫院IPO案已於4月11日通過港交所上市聆訊，目前明基醫院進入路演及招股階段。業內人士分析，若路演及招股階段一切順利，明基醫院最快將於本季度在港上市。

不過，在美國總統川普發起關稅戰導致全球股匯市震盪的當下，業內人士指出，在金融市場動盪期間，大型投資人此時對於進場投資態度偏謹慎，因此，佳世達集團能否與投資人達成共識，取得良好掛牌價，仍需觀察，如若招股未達預期，明基醫院掛牌時間也可能再往後遞延至下半年。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，集團持續朝2027年高附加價值事業獲利過半的目標邁進，其中，醫療事業在大環境景氣動盪中，仍實現連年成長佳績，未來持續深化布局醫院服務、醫藥通路及醫療器材，可望成為今年的重要成長動能。

佳世達2024年營收2,017億元，其中，醫療營收263億元，占整體營收比重達13%。為強化醫藥零售通路布局，佳世達去年增持諾貝兒寶貝股權至40.66%。