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力積電第1季每股虧0.26元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠力積電（6770）昨（22）日舉行法說會，公告首季稅後淨損10.97億元，連續七季虧損，惟虧損幅度較前一季收斂，單季每股淨損0.26元。

展望後市，力積電總經理朱憲國看好，電源管理IC產品營收占比有望繼續提升，來自歐美客戶的貢獻也可望攀升，助攻營運。預估今年資本支出維持原訂4.53億美元，主要用於既有設備維護，並無大規模新增產能支出。

新產品方面，力積電鎖定先進封裝應用的2.5D中介層及3D堆疊產品為第三產品線，預計今年逐步顯現效益。朱憲國說，中介層已進入量產，當前投片規模約千片，新案陸續放量將，帶來更多商機，進一步提升產品毛利。

朱憲國指出，首季產能利用率攀升至73%，加上產品組合優化，毛損率有所改善；此外，認列印度塔塔集團技轉授權金和服務費16.8億元，有助虧損收斂。

力積電指出，首季產品銷售組合轉佳，歐美市場比重從前一季的18%提升到24%，主因有新客戶加入，投片量隨之提升，後續歐美客戶營收占比續揚可期。

另外，力積電持續聚焦電源管理IC代工業務，首季相關營收占比由前一季的16%拉升到23%，邏輯產品則持平。

談到美國關稅政策，朱憲國說明，力積電產品沒有出貨美國，幾乎不會受美國關稅影響，不過，受關稅政策不確定影響，客戶投片有增有減，能見度變短。

力積 營收 美國

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