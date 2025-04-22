「三超」目標 2030年達陣

中華電信（2412）2020年起加入IOWN Global ForumI，推動全光化網路（IOWN），希望帶動台灣產業加入生態系，串連邊緣資料中心，也解決AI DC的高耗能痛點。

業界估計，2028年IOWN的應用、規格落地及商用產品蓬勃發展，2030年達成超高速、超低延遲、超低耗能三大目標。

生成式AI應用興起，推升AI應用服務遍地開花且快速成長，而AI應用也帶起AI DC（AI資料中心）需求快速成長，「耗能」成為最大痛點，AI DC也被形容成是「吃電怪獸」。

根據IEA（國際能源總署）預估，2026年全球數據中心的總用電量可能超過1,100Twh，因晶片、電路板及網路架構，不斷地進行光及電的傳輸轉換，就是效能耗損及能源損耗的關鍵。要大量降低能耗，得推動從頭到尾的全光網路，要打通裸片對裸片、晶片對晶片、電路板到電路板，最後則是資料中心到資料中心等四個關卡。