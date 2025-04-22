快訊

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣　早上6點就見排隊人龍

陳水扁諫言遭網暴 游盈隆曝3大殘酷原因：刺中青鳥玻璃心

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

「三超」目標 2030年達陣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）2020年起加入IOWN Global ForumI，推動全光化網路（IOWN），希望帶動台灣產業加入生態系，串連邊緣資料中心，也解決AI DC的高耗能痛點。

業界估計，2028年IOWN的應用、規格落地及商用產品蓬勃發展，2030年達成超高速、超低延遲、超低耗能三大目標。

生成式AI應用興起，推升AI應用服務遍地開花且快速成長，而AI應用也帶起AI DC（AI資料中心）需求快速成長，「耗能」成為最大痛點，AI DC也被形容成是「吃電怪獸」。

根據IEA（國際能源總署）預估，2026年全球數據中心的總用電量可能超過1,100Twh，因晶片、電路板及網路架構，不斷地進行光及電的傳輸轉換，就是效能耗損及能源損耗的關鍵。要大量降低能耗，得推動從頭到尾的全光網路，要打通裸片對裸片、晶片對晶片、電路板到電路板，最後則是資料中心到資料中心等四個關卡。

AI 晶片

延伸閱讀

蘋果自研晶片C1台積電操刀可省多少？研究機構解密

路透：華為最快下個月大量出貨910C晶片

台股慘綠 大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

光通訊添利基 智邦受惠

相關新聞

南亞科、群聯 認購靚

美國總統川普的對等關稅開出人道走廊，各產業銷售或應用端皆緊急拉貨，法人推估面板、記憶體及成衣等供應鏈第2季業績將有亮眼表現，進而優先布局這些具業績題材族群。不過，考量目前盤勢容易隨各類訊息震盪，投資人可挑選相關認購權證進行短線靈活操作。

光寶買庫藏 已砸4億元

光寶（2301）昨（22）日公告，已買回4,698張庫藏股，共計斥資4.17億元，以此次買回上限13萬張計算，執行率3....

金益鼎、佳龍營運帶勁

國際金價再創天價，金屬回收大廠金益鼎（8390）、佳龍昨（22）日股價表現極度強勢，雙雙在開盤後迅速攻上漲停板鎖死。法人...

智原第1季每股賺1.33元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（22）日法說，公布首季獲利季增逾四成，每股純益1.33元；同時預期...

佳世達醫療布局 跨步

佳世達（2352）集團衝刺醫療事業，旗下明基醫院近期通過港交所上市聆訊，進入路演及招股階段。市場推估，以過往港交所IPO...

力積電第1季每股虧0.26元

晶圓代工廠力積電（6770）昨（22）日舉行法說會，公告首季稅後淨損10.97億元，連續七季虧損，惟虧損幅度較前一季收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。