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欣興首季每股賺0.6元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB載板淡季期間，不少廠商面臨虧損壓力，載板龍頭欣興（3037）昨（22）日公布財報，首季維持獲利表現，每股稅後純益0.6元，優於去年第4季每股稅後純益0.04元， 符合預期。法人預估，欣興今年第2季可望持續溫和復甦。

欣興公布財報，首季歸屬母公司淨利約9.23億元，受市場結構調整，低於去年同期24.3億元，年減少約62%，但仍較去年第4季0.56億元，大幅季成長15.5倍，單季每股稅後純益為0.6元，優於去年第4季每股稅後純益0.04元，顯示營運逐步復甦。

欣興公告6月17日召開股東常會。欣興電子董事長曾子章日前預告，PCB大環境要到2025年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早三、四個月好轉，AI應用在市場中表現突出，欣興2025年力求更好的表現，AI占比希望逐漸提升。

欣興日前法說會上提到，光復廠進度超前，看好AI ASIC帶動下半年營運優於上半年，客戶群多元與產品線完整可望在下半年有更多成績。另外美國川普政府出口管制加強對中國大陸廠區影響需要持續觀察，關稅與地緣政治都是變數，不過欣興各製程應用都有新進展。欣興曾提及，光復廠比原先預期進度提前一至二個月，廠區屬最先進工廠，廠區良率交貨獲得客戶正面肯定。

欣興泰國廠按進度預計2025年下半年量產，目前在裝機階段預計下半年完成驗證量產，預計生產模組遊戲機低軌衛星等產品，後續因應地緣政治因素將配合客戶生產高階產品。

AI 欣興電子

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