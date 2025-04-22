遠傳強攻企業數位轉型

遠傳電信（4904）強打企業客戶數位轉型，整合電信核心、資通訊技術、電信大數據、線上、線下營運經驗，助攻華南銀行，打造IT監控戰情室，奠定數位轉型及創新金融科技的基礎。

華南銀行推動數位轉型，歷時五年打造的土城資訊大樓今年1月正式啟用，成為國內金融業數據中心新標竿。遠傳助攻華南銀行，打造IT監控戰情室。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，遠傳以自身數位轉型實踐的經驗，與豐富的ICT整合建置能量，協助各產業客戶與政府公部門轉型升級，已經有實績。

曾詩淵指出，電信業與金融業都是擁有龐大數據、受高度監管的行業，遠傳擁有近300家直營門市、與一站式行動生活圈「遠傳心生活App」的線上線下整合營運經驗，遠傳能貼近金融業在數位轉型過程中面臨的需求與痛點，為客戶量身打造最適切的方案。

遠傳協助華南銀行建置IT監控戰情中心，整合核心業務與資訊基礎設施兩大類、共12項系統，核心業務包含國內分行端末集中系統、海外分行相關系統、網路銀行、行動網銀、華銀支付、全台ATM狀態等共八大項系統。

資訊基礎設施則包含微服務平台、資訊基礎架構、網路服務及流量監控、與3D即時異常燈號告警等四項設施。

遠傳表示，資料庫備份、備援管理與資訊安全規劃，確保資訊系統基礎設施穩定運行，實現業務服務不中斷的目標，並且支持數據驅動決策，提升用戶服務及體驗。