快訊

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣　早上6點就見排隊人龍

陳水扁諫言遭網暴 游盈隆曝3大殘酷原因：刺中青鳥玻璃心

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

遠傳強攻企業數位轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）強打企業客戶數位轉型，整合電信核心、資通訊技術、電信大數據、線上、線下營運經驗，助攻華南銀行，打造IT監控戰情室，奠定數位轉型及創新金融科技的基礎。

華南銀行推動數位轉型，歷時五年打造的土城資訊大樓今年1月正式啟用，成為國內金融業數據中心新標竿。遠傳助攻華南銀行，打造IT監控戰情室。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，遠傳以自身數位轉型實踐的經驗，與豐富的ICT整合建置能量，協助各產業客戶與政府公部門轉型升級，已經有實績。

曾詩淵指出，電信業與金融業都是擁有龐大數據、受高度監管的行業，遠傳擁有近300家直營門市、與一站式行動生活圈「遠傳心生活App」的線上線下整合營運經驗，遠傳能貼近金融業在數位轉型過程中面臨的需求與痛點，為客戶量身打造最適切的方案。

遠傳協助華南銀行建置IT監控戰情中心，整合核心業務與資訊基礎設施兩大類、共12項系統，核心業務包含國內分行端末集中系統、海外分行相關系統、網路銀行、行動網銀、華銀支付、全台ATM狀態等共八大項系統。

資訊基礎設施則包含微服務平台、資訊基礎架構、網路服務及流量監控、與3D即時異常燈號告警等四項設施。

遠傳表示，資料庫備份、備援管理與資訊安全規劃，確保資訊系統基礎設施穩定運行，實現業務服務不中斷的目標，並且支持數據驅動決策，提升用戶服務及體驗。

華南銀行 遠傳電信 金融業

延伸閱讀

工具機產業數位轉型 別忘記申請專利

賴總統：沒想到川普這麼快提對等關稅 昨台美談判順利

電信三雄股價收復失土 台灣大、遠傳強彈

大甲媽祖遶境保平安 遠傳行動力挺、確保通訊

相關新聞

南亞科、群聯 認購靚

美國總統川普的對等關稅開出人道走廊，各產業銷售或應用端皆緊急拉貨，法人推估面板、記憶體及成衣等供應鏈第2季業績將有亮眼表現，進而優先布局這些具業績題材族群。不過，考量目前盤勢容易隨各類訊息震盪，投資人可挑選相關認購權證進行短線靈活操作。

光寶買庫藏 已砸4億元

光寶（2301）昨（22）日公告，已買回4,698張庫藏股，共計斥資4.17億元，以此次買回上限13萬張計算，執行率3....

金益鼎、佳龍營運帶勁

國際金價再創天價，金屬回收大廠金益鼎（8390）、佳龍昨（22）日股價表現極度強勢，雙雙在開盤後迅速攻上漲停板鎖死。法人...

智原第1季每股賺1.33元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（22）日法說，公布首季獲利季增逾四成，每股純益1.33元；同時預期...

佳世達醫療布局 跨步

佳世達（2352）集團衝刺醫療事業，旗下明基醫院近期通過港交所上市聆訊，進入路演及招股階段。市場推估，以過往港交所IPO...

力積電第1季每股虧0.26元

晶圓代工廠力積電（6770）昨（22）日舉行法說會，公告首季稅後淨損10.97億元，連續七季虧損，惟虧損幅度較前一季收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。