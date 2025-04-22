智原法說會／首季營收獲利大增 估第2季業績季減約三成
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於22日舉行法說會，公布首季每股純益為1.33元。同時該公司預期，第2季營收可能季減約三成，主要是先進封裝相關業績減少，但今年光是上半年業績，就可望超越去年全年營收表現。
智原首季合併營收為74.38億元，季增151.9％、年增188.4％，創單季歷史新高，不過毛利率為20.3％，明顯低於去年第4季與去年同期都超過四成的水準，歸屬母公司業主淨利為3.46億元，季增46.6％、年增23.5％，每股盈餘為1.33元。
智原表示，首季營收在先進封裝量產帶動下，成長強勁，包括量產及委託設計（NRE）業務都呈現明顯季增，矽智財（IP）相關營收雖然呈現季減，惟全年成長態勢預期不變。
展望第2季，智原評估，單季營收可能季減約三成，主要是先進封裝相關業績減少，而單季毛利率也因為前述原因，將回升到27％至30％之間。該公司今年光是上半年業績，就可望超越去年全年營收110.64億元表現。
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