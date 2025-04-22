智原法說會／首季74.4億元、季增46.6% 每股純益1.33元
ASIC設計服務廠商智原（3035）於22日召開法說會，公布首季每股純益為1.33元。
在先進封裝量產營收的帶動下，智原2025年首季業績為74.4億元，較上季暴增151.9％、年增188.4％，不僅創下單季歷史新高，更大幅超越去年上半年的合併營收。毛利率為20.3％，歸屬母公司業主淨利為3.46億元，季增46.6％、年增23.5％，每股純益為1.33元。從產品別來看，量產(MP)及委託設計(NRE)的營收都較上一季大幅增加，而矽智財(IP)的營收雖然較上一季減少，仍較去年同期增加22.5%。
展望第2季，智原預期，整體營收會較第1季減少約30%，主要來自於先進封裝營收的減少，三大產品中的矽智財(IP)營收會持平，委託設計NRE會成長，量產(MP)會減少。其中，委託設計(NRE)業務在先進製程的挹注下，將持續往上，再創單季新高。另外毛利率同樣也是受到先進封裝營收減少的緣故，預估會回升至27到30%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言