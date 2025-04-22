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智原法說會／首季74.4億元、季增46.6% 每股純益1.33元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

ASIC設計服務廠商智原（3035）於22日召開法說會，公布首季每股純益為1.33元。

在先進封裝量產營收的帶動下，智原2025年首季業績為74.4億元，較上季暴增151.9％、年增188.4％，不僅創下單季歷史新高，更大幅超越去年上半年的合併營收。毛利率為20.3％，歸屬母公司業主淨利為3.46億元，季增46.6％、年增23.5％，每股純益為1.33元。從產品別來看，量產(MP)及委託設計(NRE)的營收都較上一季大幅增加，而矽智財(IP)的營收雖然較上一季減少，仍較去年同期增加22.5%。

展望第2季，智原預期，整體營收會較第1季減少約30%，主要來自於先進封裝營收的減少，三大產品中的矽智財(IP)營收會持平，委託設計NRE會成長，量產(MP)會減少。其中，委託設計(NRE)業務在先進製程的挹注下，將持續往上，再創單季新高。另外毛利率同樣也是受到先進封裝營收減少的緣故，預估會回升至27到30%。

IC設計 營收

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